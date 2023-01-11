من المنتظر أن يعقد مجلس الدولة، جلسة تشاورية مطلع الأسبوع القادم لدراسة الوثيقة الدستورية التي تم التوافق المبدئي عليها بين رئيسي المجلسين، على أن يتم عرضها للتصويت في جلسة عامة بعد ذلك، وناقش اجتماع موسّع للمجلس الوضع القانوني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وتم الاتفاق على عرض إصلاح وضع هذه المؤسسات في الجلسة القادمة للمجلس.

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