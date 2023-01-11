وزارة الخارجية الأمريكية، تؤكد أن الفساد أحد أهم العوامل المشجعة للاتجار بالبشر في #ليبيا، وعدد من الدول.

ــ الخارجية الأمريكية أعلنت تنفيذ #الولايات_المتحدة مشاريع بقيمة تتخطى 225 مليون دولار، في أكثر من 95 دولة، من بينها ليبيا، لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

ــ الولايات المتحدة خصصت 750 ألف دولار، لتوسيع عمليات لجنة العدالة والمساءلة الدولية الأمريكية في ليبيا، وبلدان إفريقية أخرى، خلال الفترة من 8 يناير 2021، حتى 31 يوليو 2024.

ــ الولايات المتحدة خصصت هذه المبالغ للتحقيق في الشبكات المرتبطة باستغلال المهاجرين، ودعم التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبيها. #ليبيا_برس

2023-01-11 16:11:43

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