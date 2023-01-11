أكدت السفيرة البريطانية كارولاين هور يندل، خلال لقاء جمعها اليوم الأربعاء، برئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعم بلادها لجهود المجلس الرئاسي ومبادراته للخروج من حالة الانسداد السياسي، مشيدةً بالدور الكبير والهام في إطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية والمنعقد برعاية المجلس الرئاسي والاتحاد الإفريقي، والذي سوف يساهم في الإسراع بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف.

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