المنقوش تجتمع بعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة التطورات السياسية في #ليبيا. ا

المنقوش تجتمع بعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة التطورات السياسية في #ليبيا.

المنقوش أكدت على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية للتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. #ليبيا_برس (بيان)