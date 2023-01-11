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المنقوش تجتمع بعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة التطورات السياسية في #ليبيا. ا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا برس
مصدر الخبر / ليبيا برس

المنقوش تجتمع بعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة التطورات السياسية في #ليبيا.

المنقوش أكدت على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية للتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. #ليبيا_برس (بيان)

2023-01-11 17:35:05

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عن مصدر الخبر

ليبيا برس

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