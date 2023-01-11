المنقوش تجتمع بعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة التطورات السياسية في #ليبيا. ا

المنقوش تجتمع بعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة التطورات السياسية في #ليبيا.
المنقوش أكدت على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية للتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. #ليبيا_برس (بيان)
2023-01-11 17:35:05
1673458505
المنقوش تجتمع بعدد من أعضاء مجلس النواب لمناقشة التطورات السياسية في #ليبيا.
المنقوش أكدت على دور وزارة الخارجية في الإسراع بإقرار القاعدة الدستورية للتعجيل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. #ليبيا_برس (بيان)
2023-01-11 17:35:05
1673458505
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