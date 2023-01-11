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أكد السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت”، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت”، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، الأربعاء، دعم بلاده لأي مسار يُفضي إلى الانتخابات، مشيدا بمشروع المصالحة الوطنية وجهود الرئاسي لإشراك جميع الأطراف في العملية السياسية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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