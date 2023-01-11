عضو مجلس إدارة مصرف #ليبيا المركزي مراجع غيث: حفتر والمنفي اتفقا على وضع‬ ‫ترتيب

عضو مجلس إدارة مصرف #ليبيا المركزي مراجع غيث: حفتر والمنفي اتفقا على وضع‬ ‫ترتيبات مالية بهدف العدالة في توزيع الموارد بين المناطق.

– أنا أحد أعضاء الفريق الذي يعمل على كيفية توزيع الموارد ووضع‬ ‫أسس عادلة لذلك.

– تكليف مكتب محاسبة دولي ليس لفحص إنفاق مؤسسة النفط فحسب بل لفحص كل‬ ‫العمليات.

– أهم ما سيتم فحصه؛ اﻹنتاج والمبيعات والمقايضة ﻻستيراد الوقود وهي أخطرها‬ على الإطﻼق.

– هذه العمليات ﻻ تنعكس في دفاتر المالية العامة و‫السماح بمثل هذه العمليات قد يؤدي إلى عمليات بيع مشبوهة بحجة المقايضة‬.

– تعلية حكومة الدبيبة 16.5 مليار دينار من باب التنمية يعدّ واحدا من المخالفات‬ ‫الصارخة والتصرفات غير المسؤولة.

– صدور هذا القرار عن حكومة الدبيبة قبل نهاية السنة‬ بشهر يعدّ أمرًا غير منطقي.

– ﻻ يمكن التعاقد أو إنجاز أي مشروع ثمّ تعليته بعد ذلك كما أنّه لا توجد تعلية في باب التنمية بل ترحيل.

– الصحيح أن يتم ترحيل المبالغ التي لم تُستخدم هذا العام للمشروع الذي بدأ تنفيذه.

– الدين العام في #ليبيا محلي داخلي يمكن سداده إذا جرى ضبط المالية العامة وفقا لموازنة محدَّدة ومبوَّبة تبويبًا سليمًا.

– إذا استمرت حكومة الدبيبة في حجب المخصصات عن بعض المناطق ‫ﻷسباب سياسية وليست فنية فإن اﻷمر سيؤدي إلي زيادة الدين العام‬. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-11 22:22:10

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