عضو مجلس إدارة مصرف #ليبيا المركزي مراجع غيث: حفتر والمنفي اتفقا على وضع‬ ‫ترتيب

عضو مجلس إدارة مصرف #ليبيا المركزي مراجع غيث: حفتر والمنفي اتفقا على وضع ترتيبات مالية بهدف العدالة في توزيع الموارد بين المناطق.
– أنا أحد أعضاء الفريق الذي يعمل على كيفية توزيع الموارد ووضع أسس عادلة لذلك.
– تكليف مكتب محاسبة دولي ليس لفحص إنفاق مؤسسة النفط فحسب بل لفحص كل العمليات.
– أهم ما سيتم فحصه؛ اﻹنتاج والمبيعات والمقايضة ﻻستيراد الوقود وهي أخطرها على الإطﻼق.
– هذه العمليات ﻻ تنعكس في دفاتر المالية العامة والسماح بمثل هذه العمليات قد يؤدي إلى عمليات بيع مشبوهة بحجة المقايضة.
– تعلية حكومة الدبيبة 16.5 مليار دينار من باب التنمية يعدّ واحدا من المخالفات الصارخة والتصرفات غير المسؤولة.
– صدور هذا القرار عن حكومة الدبيبة قبل نهاية السنة بشهر يعدّ أمرًا غير منطقي.
– ﻻ يمكن التعاقد أو إنجاز أي مشروع ثمّ تعليته بعد ذلك كما أنّه لا توجد تعلية في باب التنمية بل ترحيل.
– الصحيح أن يتم ترحيل المبالغ التي لم تُستخدم هذا العام للمشروع الذي بدأ تنفيذه.
– الدين العام في #ليبيا محلي داخلي يمكن سداده إذا جرى ضبط المالية العامة وفقا لموازنة محدَّدة ومبوَّبة تبويبًا سليمًا.
– إذا استمرت حكومة الدبيبة في حجب المخصصات عن بعض المناطق ﻷسباب سياسية وليست فنية فإن اﻷمر سيؤدي إلي زيادة الدين العام. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
2023-01-11 22:22:10
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