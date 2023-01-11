صحيفة “العربي الجديد” الممولة من #قطر: #القاهرة تسعى لإقناع حفتر بالقبول بالوثيق

صحيفة “العربي الجديد” الممولة من #قطر: #القاهرة تسعى لإقناع حفتر بالقبول بالوثيقة الدستورية مقابل السماح بترشح أحد أبنائه للرئاسة وحشد الدعم الدولي له.

– القاهرة تسعى لإقناع حفتر بعدم عرقلة مسار الوثيقة الدستورية.

– حفتر التقى مدير المخابرات المصرية عباس كامل في القاهرة وناقشا ترسيم مصر للحدود البحرية من جانب القاهرة.

– القاهرة تواجه مأزق يرتبط بحظر التنقيب عن النفط والغاز في مساحات الحدود البحرية الدولية باعتبارها منطقة متنازعا عليها.

– كافة الأطراف الليبية أبدت رفضها للخطوة المصرية وعرضت التنسيق من أجل التباحث بشأنها.

– لقاء حفتر والمنفي في القاهرة لم يكن أساس الزيارة غير المعلنة.

– حفتر كان مقررًا قدومه للعاصمة المصرية لإجراء فحوص ومتابعات طبية.

– القاهرة استغلت تواجد المنفي لمحاولة إذابة الجليد مع الرئاسي في أعقاب خطوة الترسيم الأحادي للحدود البحرية.

– المنفي يجد صعوبة في ترتيب لقاءات مع الفرقاء الليبيين في الفترة الراهنة بسبب الخلافات بشأن تفاصيل الاتفاقات السياسية.

– القاهرة وجدت اللقاء فرصة لتلطيف الأجواء مع الرئاسي الذي أعلن رفضه ترسيم القاهرة للحدود من جانب أحادي.

– القاهرة حاولت أيضًا إضفاء مزيد من الأهمية على تحركات لجمع الفرقاء الليبيين في مواجهة التحركات التي تقوم بها تركيا.

– المرحلة الحالية مضمار سباق بين القاهرة وأنقرة لحشد أكبر قدر من أوراق الضغط في أيدي الطرفين قبل الجلوس للتفاوض وتطبيع العلاقات بينهما.

– الوثيقة الدستورية احتوت على 67 مادة بينما وصلت مواد القاعدة الدستورية إلى 198.

– الوثيقة لم تتطرق إلى تفاصيل المرحلة التمهيدية لإجراء الانتخابات، ومن يشرف على إجرائها.

– هذه التفاصيل ستبينها خريطة الطريق المنتظر أن يتفق عليها المجلسان بعد التصويت بالموافقة على الوثيقة. #ليبيا_برس

2023-01-11 23:24:47

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