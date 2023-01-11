المحلل السياسي والعسكري محمد الترهوني: – اتفاق القاهرة هو وفاق رئيسي وأساسي ناد

المحلل السياسي والعسكري محمد الترهوني:

– اتفاق القاهرة هو وفاق رئيسي وأساسي نادر، ولكن ستواجهه عدة عراقيل على رأسها المليشيات.

– أي اتفاق لا بد أن يوضع في الحسبان دور المليشيات التي ستعرقله وأي مساع للحل، خاصة أن هذه التكتلات المليشياوية أصبحت أقوى بعد استنزافها لخزائن الدولة الليبية واستفادتها من الانقسام السياسي الحاصل بالبلاد.

– المليشيات تخشى أن يكون هناك قانونا يصل بالبلاد إلى بر الأمان خاصة أنها تتغذى على الفوضى وتعيش على الأزمات وتستقوي بالفترات الانتقالية، ولذلك لا بد من أن يتم الدفع باتجاه دعم المؤسسة العسكرية الليبية في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

– إهمال المسار العسكري قد يجعل التوافق بين المجلسين غير مجدٍ مثلما حدث من قبل وتم التوافق على تغيير الحكومة منتهية الولاية، ولكن المليشيات وقفت أمام تنفيذ الاتفاق ومخرجاته.

#ليبيا_24

2023-01-11 23:30:45

1673479845