عضو مجلس النواب على التكبالي: يجب فتح المجال لترشح الجميع وأن يكون الصندوق الانت

عضو مجلس النواب على التكبالي: يجب فتح المجال لترشح الجميع وأن يكون الصندوق الانتخابي هو الفيصل بينهم.

– عقد كل طرف لتحالفات وتفاهمات لإقصاء المنافسين لن تسفر إلا عن عدم تحقق الانتخابات نهائيًا.

– بند إقصاء العسكريين لحين تقدمهم باستقالتهم مقدمًا لا يزال خاضعاً للنقاش.

– عقيلة لم يرد على تصريحات المشري حول استقالة العسكريين لعدم توقيع تلك الوثيقة الدستورية بشكل نهائي.

– عقيلة يعتبر كل ما طرحه المشري حول الوثيقة الدستورية هو وجهات نظر وتصريحات إعلامية.

– شخصيات وقوى ليبية متعددة مستمرة بعقد اجتماعات في القاهرة لحلحلة أزمة الانتخابات للحفاظ على مصالحهم ومواقعهم. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-12 00:21:33

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