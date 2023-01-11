صور | بعد توقف لسنوات .. الخطوط الجوية الليبية تدشن خط شحن جوي مع دولة #الإمارات العربية المتحدة و تسير أول رحلة من مطار الشارقة إلى #بنغازي على متنها بضائع تجارية مختلفة موردة لتجار ليبيين . #ليبيا #المرصد ( مطار بنينا )