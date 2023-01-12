خبر | بعد بيان المنقوش بشأن دورها في إقرار القاعدة الدستورية .. مجلس الدولة الاس

خبر | بعد بيان المنقوش بشأن دورها في إقرار القاعدة الدستورية .. مجلس الدولة الاستشاري ينفي اي دور لوزارة الخارجية بحكومة الدبيبة بشأن إقرار القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية ” لا من قريب ولا من بعيد “. #ليبيا #المرصد (بيان)