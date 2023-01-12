مصدق أبوكليش رئيس رابطة ضحايا #ترهونة: بعض المجرمين منضمون إلى كتائب في المنطقتي

مصدق أبوكليش رئيس رابطة ضحايا #ترهونة: بعض المجرمين منضمون إلى كتائب في المنطقتين الغربية والشرقية ويتجولون حتى داخل طرابلس.

– إجمالي عدد الجثامين المستخرجة من المقابر الجماعية في ترهونة 290 جثماناً.

– آخر الإحصائيات للجثامين استخرج من مكب القمامة 8 جثامين و3 جثامين من موقع طريق سالم بن علي.

– الحكومة لم تقدم لنا إلا الوعود ومطلوب منها توفير الإمكانيات للبحث عن رفات الجثامين.

– هناك موقع يسمى “مثلث الموت” متوقع أن تكون فيه مقبرة جماعية جديدة.

– هذه المقبرة تحتاج إلى ما فوق قدرة هيئة البحث عن المفقودين وبلدية ترهونة ونحتاج إلى دعم كبير.

– لا يوجد تعاون من وزارة الداخلية وهناك العديد من المجرمين يصولون ويجولون بين مصر وتونس.

– لا يوجد أي ضغط من الحكومة لجلب أي متهم لتقديمه إلى العدالة.

– نتمنى من الحكومة أن تحفظ ماء وجهها لجلب أي متهم من خارج البلاد.

– أخذ العينات من الضحايا وإجراء الحمض النووي واستخراج النتائج يتم بشكل بطيء جدًا. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-12 12:32:08

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