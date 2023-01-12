المحلل السياسي خالد الترجمان: – الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية لن يسف

المحلل السياسي خالد الترجمان:

– الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية لن يسفر عن شيء.

– الوضع في ليبيا غائم وغير واضح والأرضية هشة لا يستطيع أحد الوقوف عليها لإخراج البلاد من أزمتها، في ظل الفساد الذي تعيشه حكومة الدبيبة.

– المشاركون في هذه الاجتماعات لا يمثلون جميع الليبيين بمختلف مكوناتهم.

– أي مصالحة وطنية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا يجب أن تتضمن مناقشة قضايا مهمة مثل المليشيات المسلحة والقوات الأجنبية وهذا لم يطرح.

– هذا الأمر يأتي لذر الرماد في العيون ليس أكثر … الحضور كان لناس لا علاقة لهم على أرض بالواقع وليس لديهم أي تأثير في المشهد.

#ليبيا_24

2023-01-12 13:29:39

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