المحلل السياسي خالد الترجمان: – الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية لن يسف

المحلل السياسي خالد الترجمان:
– الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية لن يسفر عن شيء.
– الوضع في ليبيا غائم وغير واضح والأرضية هشة لا يستطيع أحد الوقوف عليها لإخراج البلاد من أزمتها، في ظل الفساد الذي تعيشه حكومة الدبيبة.
– المشاركون في هذه الاجتماعات لا يمثلون جميع الليبيين بمختلف مكوناتهم.
– أي مصالحة وطنية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا يجب أن تتضمن مناقشة قضايا مهمة مثل المليشيات المسلحة والقوات الأجنبية وهذا لم يطرح.
– هذا الأمر يأتي لذر الرماد في العيون ليس أكثر … الحضور كان لناس لا علاقة لهم على أرض بالواقع وليس لديهم أي تأثير في المشهد.
#ليبيا_24
2023-01-12 13:29:39
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