صور | الرقابة على الأغذية رفقة الحرس البلدي تضبط محل بيع ” سفنز و زلابية ” في #ا

صور | الرقابة على الأغذية رفقة الحرس البلدي تضبط محل بيع ” سفنز و زلابية ” في #ابوسليم غير مطابق للمواصفات الصحية بالإضافة إلى وجود شعر على منتجاته. #ليبيا #المرصد