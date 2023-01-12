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صور | الرقابة على الأغذية رفقة الحرس البلدي تضبط محل بيع ” سفنز و زلابية ” في #ا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | الرقابة على الأغذية رفقة الحرس البلدي تضبط محل بيع ” سفنز و زلابية ” في #ابوسليم غير مطابق للمواصفات الصحية بالإضافة إلى وجود شعر على منتجاته. #ليبيا #المرصد





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ليبيا مباشر

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