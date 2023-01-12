المبعوث الأممي عبدالله باثيلي: على كل قائد أو مواطن ليبي إدراك الوضع الراهن وتحم

المبعوث الأممي عبدالله باثيلي: على كل قائد أو مواطن ليبي إدراك الوضع الراهن وتحمل مسؤولياتهم للتوصل إلى حلول، وإلا فستنقسم #ليبيا إلى أشلاء.

ــ ليبيا مهددة بالانقسام إذا لم يتم التوصل لحل، فهي ليست البلد الأول التي تعاني أزمة من هذا النوع.

ــ اكتمال المصالحة الوطنية مرهون بحكومة موحدة ونظام اقتصادي واجتماعي وسياسي موحد.

ــ المصالحة الوطنية خطوة جيدة نحو تأسيس ليبيا، والأمم المتحدة تدعم هذه المبادرة.

ــ يجب أن يقود الليبيون الحل، وليس الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي، حتى لايستمر البلد في الانحدار.

ــ المصالحة الوطنية مشروع مهم جدًا نأمل أن يمضي قدمًا، وسأجتمع باللجنة العسكرية “5+5” خلال يومين في #سرت. #ليبيا_برس

2023-01-12 14:30:36

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