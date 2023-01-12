المحلل السياسي، محمود الرملي: – حل الأزمة في ليبيا ليس بعيدا، لكنه يحتاج إلى صد

المحلل السياسي، محمود الرملي:

– حل الأزمة في ليبيا ليس بعيدا، لكنه يحتاج إلى صدق وتعاون من الجميع وأن يكون هناك وضوحا فيما نريد أن نتوجه إليه.

– السؤال الذي يطرح نفسه: من يصالح من وعلى ماذا يتم التصالح؟

– لابد من دراسة الموضوع بشكل عميق وأن تكون المصالحة مبنية على أسس فعلية وتحديد الأطراف المقصود مصالحتها لأن هذا المفهوم فضفاض.

– من يعمق الإشكاليات هم بعض السياسيين المحسوبين على بعض الدول بهدف إيجاد مكانة سياسية واقتصادية لأنفسهم.

– المصالحة ليست كلمة فقط، ولكن توجه بشكل حقيقي لمعالجة أصل الإشكال لأن ليبيا تحتاج إلى مصالحة حقيقية بلا شك.

– المصالحة للمصالح الشخصية ليس مقبولا، والتفاهمات في ملفات السرقة والفرار من العدالة بالنسبة لبعض المسؤولين أمر لن يفيد أحدا.

#ليبيا_24

2023-01-12 14:00:02

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