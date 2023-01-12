مصادرنا: مجموعة بقيادة وزير الداخلية السابق، فوزي عبدالعال هدفها إفشال ملتقى الم

مصادرنا: مجموعة بقيادة وزير الداخلية السابق، فوزي عبدالعال هدفها إفشال ملتقى المصالحة، قامت بأفعال غير مسؤولة أثناء الجلسة الختامية للملتقى.

ــ المجموعة اعترضت على عدم بدء الجلسة بالنشيد الحالي، واعتبرته هزيمة لفكرها وتيارها.

ــ المجموعة قامت بالسب والتهجم على القائمين على الملتقى وبعض الحاضرين، في حضور المبعوث الأممي عبدالله باثيلي.

ــ المجموعة قامت بهذا الفعل بعد تحريض الصادق الغرياني أمس الأربعاء في برنامجه “الإسلام والحياة” على الملتقى والقائمين عليه والحضور. #ليبيا_برس

2023-01-12 15:16:31

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