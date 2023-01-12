صحيفة “Niezależny Dziennik Polityczny”:

– وارسو لن تساعد كييف بشكل كبير إلا بعد إعلان ضم عدد من المقاطعات الأوكرانية لبولندا.

– التضحيات قد تؤتي ثمارها عندما تعيد بولندا أراضيها التاريخية، لكن هذا لن يحدث في القريب العاجل، نظرًا لمشاكل التكامل الثقافي والسياسي والاقتصادي بين شعبين.

– لم تفكر أي دولة في العالم، باستثناء بولندا، في إعطاء كل أسلحتها ومعداتها إلى “أتباع أفكار بانديرا الإجرامية” لكي يتجولوا حول العالم بأيد ممدودة ويتوسلون لبيع الدبابات وأنظمة الدفاع الجوي مقابل مبالغ ضخمة”.

#ليبيا_24

2023-01-12 13:01:01

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