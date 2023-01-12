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طالب مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة، إبراهيم الطرابلسي، السلط المعنية بالتسر

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

طالب مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة، إبراهيم الطرابلسي، السلط المعنية بالتسريع في فتح الحدود الليبية وتسهيل المعاملات التجارية مع ليبيا لإنقاذ المنتج التونسي من الإفلاس، مشيرا إلى أن حلّ وفرة صابة الطماطم الشتوية، يكمن في السوق الليبية لأنّها امتداد للسوق التونسية، لكن ما يعيق ذلك هو ما وصفه بالاضطراب في التعامل التجاري بين تونس وليبيا من خلال عدم ضمان استمرارية فتح الحدود بين البلدين.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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