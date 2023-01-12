طالب مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة، إبراهيم الطرابلسي، السلط المعنية بالتسر

طالب مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة، إبراهيم الطرابلسي، السلط المعنية بالتسريع في فتح الحدود الليبية وتسهيل المعاملات التجارية مع ليبيا لإنقاذ المنتج التونسي من الإفلاس، مشيرا إلى أن حلّ وفرة صابة الطماطم الشتوية، يكمن في السوق الليبية لأنّها امتداد للسوق التونسية، لكن ما يعيق ذلك هو ما وصفه بالاضطراب في التعامل التجاري بين تونس وليبيا من خلال عدم ضمان استمرارية فتح الحدود بين البلدين.

#الحدث_الليبي