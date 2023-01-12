عاجل

صور | ازدحام مروري يعم #طرابلس بسبب الإجراءات الامنية المشددة و اغلاق بعض الطرق

تم النشر منذُ 22 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | ازدحام مروري يعم #طرابلس بسبب الإجراءات الامنية المشددة و اغلاق بعض الطرق الرئيسية من قبل الداخلية بحكومة الدبيبة لتأمين زيارة ” وليام برينز ” مدير وكالة المخابرات الامريكية إلى المدينة. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك