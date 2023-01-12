صور | ازدحام مروري يعم #طرابلس بسبب الإجراءات الامنية المشددة و اغلاق بعض الطرق الرئيسية من قبل الداخلية بحكومة الدبيبة لتأمين زيارة ” وليام برينز ” مدير وكالة المخابرات الامريكية إلى المدينة. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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