صور | ازدحام مروري يعم #طرابلس بسبب الإجراءات الامنية المشددة و اغلاق بعض الطرق الرئيسية من قبل الداخلية بحكومة الدبيبة لتأمين زيارة ” وليام برينز ” مدير وكالة المخابرات الامريكية إلى المدينة. #ليبيا #المرصد