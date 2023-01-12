#مصر و #السعودية، في بيان مشترك: يجب إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في #ليبيا، في أقرب وقت.

ــ ندعم الحل الليبي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، ونؤكد ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية.

ــ نشيد بدور مجلسي النواب والدولة في استيفاء جميع الأطر التي تتيح انطلاق ليبيا نحو مستقبل أفضل.

ــ نثمن توافق عقيلة صالح وخالد المشري، وإحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها.

ــ نتطلع لاستكمال المجلسين لباقي مهامها في الفترة القادمة، ونرفض أي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين.

ــ نؤكد على ضرورة استكمال إجراءات إقرار القوانين الانتخابية، وإجراءات توحيد المؤسسات، للمضي قدمًا صوب إجراء الانتخابات.

ــ ندعم لجنة “5+5” العسكرية، ونطالب بتنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميلشيات.

ــ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة وحل المليشيات، سيعيد ليبيا إلى الليبيين، ويحقق أمنها ووحدة أراضيها ويصون سيادتها ومقدرات الشعب الليبي. #ليبيا_برس

2023-01-12 17:07:41

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