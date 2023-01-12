مؤتمر الفعاليات الاجتماعية والسياسية ومؤسسات المجتمع المدني بفزان يرفض في بيان، إقصاء عقيلة والمشري للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي ويرى أن هذا الإجراء يعرقل الانتخابات

البيان: نتابع محاولة عقيلة والمشري الرخيصة والعبثية لتعديل للإعلان الدستوري لغرض إقصاء بعض المترشحين.

– إقصاء بعض المترشحين مخالفة صريحة لخارطة الحل السياسي الشامل المعتمدة من قبل ملتقى الحوار.

– إقصاء بعض المترشحين مصادرة سافرة لإرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب وتعطيل متعمد لرغبتهم في اختيار قياداتهم السياسية.

– إقصاء بعض المترشحين خطوة غير مسؤولة قد يترتب عليها عرقلة الانتخابات.

– لن يكون هناك بديل للانتخابات إلا العودة إلى المربع الأول، وتعميق لحالة الانقسامات والتشظي وتضيع سيادة ليبيا.

– هناك احتقان شعبي تشهده الميادين والشوارع في كافة أنحاء ليبيا تجاه تلك المحاولات العبثية لإقصاء بعض المترشحين.

– نرفض المحاولات العبثية التي تحاول إقصاء احد المترشحين للانتخابات الرئاسية دون غيره.

– يجب انجاز الاستحقاق الانتخابي التشريعي والرئاسي قبل نهاية السنة.

– نرفض أي مرحلة انتقالية يمكن أن تُشكل إخلال وتجاوز لخارطة طريق الحل الشامل المقررة من قبل ملتقى الحوار السياسي.

– الأجسام التشريعية والسياسية أصبحت إحدى العقبات الرئيسية لاستعادة الرشد السياسي والسلم الأهلي.

– ندعو المجتمع الدولي والبعثة الأممية للالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي تضمن حق الشعوب في تقرير وإدارة شؤونها. #ليبيا_برس

2023-01-12 18:58:27

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