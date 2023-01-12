تزامنًا مع تواجد مدير الاستخبارات الأمريكية في #ليبيا.. عائلة المواطن الليبي الم

تزامنًا مع تواجد مدير الاستخبارات الأمريكية في #ليبيا.. عائلة المواطن الليبي المختطف بوعجيلة مسعود تُناشد الحكومة الأمريكية بتمكينهم من الاتصال المرئي به للاطمئنان على صحته.

العائلة: نشعر بقلق شديد تجاه حالته الصحية والنفسية خاصة مع الأخبار التي وردتنا بشأن نقله للمستشفى أكثر من مرة.

– مطلبنا حق أصيل تكفله لنا كل الإعلانات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

– اضطررنا كأسرة إلى رفع صوتنا عاليا بعد أن سُدت الأبواب في وجوهنا وفشلت كل مساعينا لإيجاد آلية اتصال رغم محاولات الاتصال المتكررة مع أطراف عدة. #ليبيا_برس (بيان)

2023-01-12 21:36:35

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