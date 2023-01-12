المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: – السنوات الثماني الأخيرة، كانت الأكثر حرارة ع

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية:

– السنوات الثماني الأخيرة، كانت الأكثر حرارة على الإطلاق على مستوى العالم، رغم تواصل ظاهرة “النينيا” التي لها تأثير بارد على أنماط المناخ.

– استمرار ظاهرة النينيا الباردة، الآن في عامها الثالث، يعني أن عام 2022 لم يكن العام الأكثر دفئا على الإطلاق، ولكنه كان الخامس أو السادس من حيث درجات الحرارة.

– تأثير التبريد الناجم عن ظاهرة النينيا سيكون قصير الأجل، ولن يعكس اتجاه الاحترار طويل المدى الناجم عن المستويات القياسية للغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

#ليبيا_24

2023-01-12 21:55:53

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