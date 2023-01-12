المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو: – الحكم الصادر من محك

المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو:

– الحكم الصادر من محكمة استئناف باريس الخاص بـ مصرف ليبيا المركزي ومجموعة الخرافي الكويتية، لا يخص المؤسسة الليبية للاستثمار ولا جهاتها التابعة.

– المؤسسة ليست طرفًا في هذا الموضوع والحكم لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الأموال الليبية المجمدة في الخارج، ولا يؤثر كذلك على سير عمل المؤسسة وشركاتها التابعة في العالم.

– بعد صراع قضائي وقانوني دام لأكثر من 9 سنوات توجت جهود المؤسسة الليبية للاستثمار بانتصار قضائي، حيثُ قضت محكمة النقد الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ 7-1-2022 ببطلان الحجوزات التنفيذية التي أوقعتها مجموعة الخرافي الكويتية على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا.

– تم قطع الطريق أمام مجموعة الخرافي استخدام أموال المؤسسة وتنفيذ الحكم التنفيذي الصادر لصالحها ضد الدولة الليبية بقيمة تزيد عن مليار دولار أمريكي، حيثُ أيدت المحكمة الحجج والدفعات القانونية المقدمة من المؤسسة الليبية للاستثمار.

#ليبيا_24

2023-01-12 23:44:45

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