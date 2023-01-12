اعلنت وزارة الداخلية وضمن المهام المسندة للإدارة العامة لمكافحة الأنشطة الإجرامية والأفعال المضادة في مكافحة الجرائم المخلة بالآداب العامة، القاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن ممارسة الدعارة.

وبحسب بيان صادر عنها، تمكن أعضاء الضبط القضائي بالإدارة من القاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن ممارسة الدعارة كوسيلة لكسب المال، وكذلك استقطابهم لعدد من النساء واشراكهم في هذا العمل المخل بالآداب.

ومن أبرز عناصر الشبكة التي تم القبض عليهم المرأة المسؤولة عن ترويج ممارسة الدعارة مقابل المال تدعى “ز . ص . ع” صاحبة مركز لتجميل السيدات ، رفقتها امراة أخرى تدعى “س . ب . م” تعمل معها في ذات المزين .

كما تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص وهم …

المدعو “ح . ع . أ” سوري الجنسية

المدعو “أ . م . ر ” ليبي الجنسية

المدعو “ع . إ . ش” ليبي الجنسية

المدعوة “ن . ن . د” ليبية الجنسية

المدعوة “ك . ع . س ” ليبية الجنسية

وبأخذ أقوالهم اعترفوا بما نسب إليهم من تهم وممارسة الدعارة مقابل المال واستغلال المؤسسات .

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم وأحيلوا للنيابة العامة التي قررت حبسهم احتياطياً على ذمة القضية، ولازال البحث جاري عن بقية المطلوبين لتقديمهم للعدالة.