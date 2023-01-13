صور | اندلاع حريق بمكتب هيئة الرقابة الإدارية في #الكفرة قبل قليل و هيئة السلام

صور | اندلاع حريق بمكتب هيئة الرقابة الإدارية في #الكفرة قبل قليل و هيئة السلامة الوطنية تحاول السيطرة عليه. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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