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صور | اندلاع حريق بمكتب هيئة الرقابة الإدارية في #الكفرة قبل قليل و هيئة السلام

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | اندلاع حريق بمكتب هيئة الرقابة الإدارية في #الكفرة قبل قليل و هيئة السلامة الوطنية تحاول السيطرة عليه. #ليبيا #المرصد





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ليبيا مباشر

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