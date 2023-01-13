بالاسماء.. مصادر صحفية: “حفتر” يجري تعديلات جوهرية على المناصب القيادية استعدًادا لتنازله عن منصبه والترشح لرئاسة الدولة

مصادر صحفية: خليفة #حفتر يجري تعديلات جوهرية على المناصب القيادية بعملية #الكرامة، استعدًادا لتنازله على منصبه، والترشح لرئاسة الدولة وفق قاعدة “#عقيلة – #المشري” الدستورية.

ـ هذه التعديلات تضمن استمرار سيطرته على قوات عملية الكرامة، وعدم حدوث أي انقلاب عليه مستقبلًا.

ـ قرارات حفتر تشمل ترقية 3 آلاف ضابط وضابط صف “استثنائيًا”، من بينهم ترقية نجليه خالد وصدام، من رتبة عميد إلى لواء.

ـ حفتر سيُعين نجله صدام، بمنصب معاون رئيس أركان، وخالد رئيسًا لعمليات أركان القوات البرية.

ـ حفتر سيُعين الفريق امراجع #العمامي رئيسًا للأركان، بدلاً من عبدالرزاق #الناظوري، بسبب الوضع الصحي للأخير، وتواجده في #ألمانيا لزراعة كبد.

– بهذا القرار سيكون صدام هو رئيس الأركان الفعلي، في ظل ضعف شخصية امراجع العمامي.

ــ عبدالفتاح نجل عبد الرزاق الناظوري يقيم حاليًا في #الأردن، بعد تجريد الكتيبة “115” التي كان يتولى قيادتها، من أسلحتها، وضمها للواء “106” الموالي لـ #خالد_حفتر.