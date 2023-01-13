الإخواني محمد صوان: الأموال التي ينفقها الدبيبة تجعل ولاء المجموعات المسلحة له.

– الميليشيات عندنا اقتربت من الحالة اللبنانية وقادتها يتحركون بمعزل عن الحكومة ويبرموا صفقات.

– هذا التحول الأخير خطير جدًا، وبعض المجموعات المسلحة لديها نفوذ وتمارس سياسة وتتدخل في تسمية الشركات والمؤسسات.

– الكثير من قادة المليشيات استفادوا من التهريب وإذا تابعنا الأرقام التي تحصلوا عليها ستجدها بمئات بالملايين.

– قادة المليشيات يمارسون حاليًا غسل الأموال، وباتوا خطرًا على الأمن القومي المستقبلي ويهددون وجود ليبيا. #ليبيا_برس (لقاء تليفزيوني)

2023-01-13 12:30:02

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