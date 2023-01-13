صور | تسببت في حوادث سير كارثية .. شباب منطقة الرقيبة ببلدية بنت بية يرممون ما ي

صور | تسببت في حوادث سير كارثية .. شباب منطقة الرقيبة ببلدية بنت بية يرممون ما يمكن ترميمه من الطريق العام ( أوباري – سبها ) بمجهودات ذاتية بعد فشل كل الحكومات المتعاقبة في معالجة وضعها. #ليبيا #المرصد