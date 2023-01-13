نورلاند: لا يوجد ما يمنع عقيلة والمشري من تحديد موعد الانتخابات لكن رفضا القيام بذلك

صحيفة “#الغارديان” البريطانية نقلاً عن السفير الأمريكي لدى #ليبيا ريتشارد #نورلاند: لا يوجد ما يمنع #عقيلة و #المشري من تحديد موعد #الانتخابات لكن الرّجليْن رفضا القيام بذلك.

– يفقد القادة الغربيون صبرهم مع النخبة السياسية الليبية التي فشلت في الاتفاق على أساس الانتخابات لأكثر من عام.

– ارتفعت رواتب السياسيين الليبيين بنسبة 40% مع استمرار المأزق الانتخابي.

– من المقرر أن يجتمع مبعوثون خاصون من #الولايات_المتحدة الأمريكية و #فرنسا و #ألمانيا و #إيطاليا و #بريطانيا في #واشنطن يوم 13 يناير الجاري.

– الاجتماع سيبحث الخطوات اللازمة بعد فشل عقيلة والمشري في التوصل إلى اتفاق نهائي في #القاهرة الأسبوع الماضي.

– الاجتماع سينظر في كيفية إجراء الانتخابات وما إذا كان يجب حث #باثيلي على تحديد موعد نهائي لإنشاء هيئة وطنية ليبية للاتفاق على الانتخابات.

– يدور الجدل بين الدبلوماسيين الغربيين حول ما إذا كان سيتم تحديد موعد نهائي صارم للمؤسسات السياسية الليبية للتوصل إلى اتفاق على أساس الانتخابات وإذا لم يتم الوفاء بهذا الموعد النهائي قد يتم إطلاق عملية جديدة. #السبق