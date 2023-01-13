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سحب قرعة كأس العالم للأندية 2022 سُحبت اليوم الجمعة قرعة كأس العالم للأندية 202

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

سحب قرعة كأس العالم للأندية 2022

سُحبت اليوم الجمعة قرعة كأس العالم للأندية 2022 وأسفرت عن مواجهات مرتقبة.

كأس العالم للأاندية

وفيما يلي القرعة :

– الدور الأول
1 فبراير
* الأهلي (مصر) – أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)

– الدور الثاني
4 فبراير
* سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأميركية) – الفائز من مباراة الأهلي (مصر) وأوكلاند سيتي (نيوزيلندا)
* الوداد الرياضي (المغرب) – الهلال (السعودية)

– الدور نصف النهائي
7 فبراير
* فلامنغو (البرازيل) – الوداد الرياضي (المغرب) / الهلال (السعودية)
8 فبراير
* سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأميركية) / الفائز من مباراة الأهلي (مصر) وأوكلاند سيتي (نيوزيلندا) – ريال مدريد (إسبانيا)
11 فبراير

– الدور النهائي
مباراة تحديد المركز الثالث
وستجرى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 وحتّى 11 فبراير 2023 علمًا وأنّ الرباط وطنجة ستحتضنان مواجهات البطولة العالمية.

#ليبيا_24

2023-01-13 14:22:17

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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