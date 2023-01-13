سحب قرعة كأس العالم للأندية 2022 سُحبت اليوم الجمعة قرعة كأس العالم للأندية 202

سحب قرعة كأس العالم للأندية 2022
سُحبت اليوم الجمعة قرعة كأس العالم للأندية 2022 وأسفرت عن مواجهات مرتقبة.
كأس العالم للأاندية
وفيما يلي القرعة :
– الدور الأول
1 فبراير
* الأهلي (مصر) – أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)
– الدور الثاني
4 فبراير
* سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأميركية) – الفائز من مباراة الأهلي (مصر) وأوكلاند سيتي (نيوزيلندا)
* الوداد الرياضي (المغرب) – الهلال (السعودية)
– الدور نصف النهائي
7 فبراير
* فلامنغو (البرازيل) – الوداد الرياضي (المغرب) / الهلال (السعودية)
8 فبراير
* سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأميركية) / الفائز من مباراة الأهلي (مصر) وأوكلاند سيتي (نيوزيلندا) – ريال مدريد (إسبانيا)
11 فبراير
– الدور النهائي
مباراة تحديد المركز الثالث
وستجرى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 وحتّى 11 فبراير 2023 علمًا وأنّ الرباط وطنجة ستحتضنان مواجهات البطولة العالمية.
#ليبيا_24
2023-01-13 14:22:17
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