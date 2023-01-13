قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، إن تقسيم غرفتي السلطة التشريعية إلى مجلس نواب في بنغازي ومجلس شيوخ في طرابلس تفتيت للسلطة التشريعية، مؤكدة أن السلطة التنفيذية بركنيها رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ووزرائه في طرابلس والسلطة التشريعية بغرفتيها في بنغازي، ما عدا ذلك هو تفتيت للسلطة التشريعية وإهدار لحق بنغازي وضحك على الذقون غير مقبول، سلطة بسلطة.

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