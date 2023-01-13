مصادر مقربة تكشف تفاصيل زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى طرابلس

#عاجل.. مصادر مقربة من “عادل #جمعة” وزير الدولة لشؤون حكومة الوحدة، تكشف تفاصيل زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA ويليام #بيرنز لـ #طرابلس ولقاءه #الدبيبة و #المنقوش و #العايب.

– بيرنز عرض خارطة الطريق الأمريكية لحل الأزمة السياسية في #ليبيا والتي تتضمن تكليف خليفة #حفتر رئيساً والدبيبة رئيسا للوزراء وذلك بعد أن يتم الموافقة على شروطه أولاً.

– من شروطه على #حفتر.. التخلص من القوات الروسية ومرتـزقة #الفاغنـر المتواجدة في قواعد (#القرضابية و #الجفرة و #تمنهنت و #براك_الشاطئ).

– من شروطه على الدبيبة.. تسليم باقي المطلوبين لـ #الولايات_المتحدة الأمريكية وعددهم 19 شخصا وعلى رأسهم اللواء عبدالله #السنوسي #المقرحي. #السبق