مصادرنا: تجهيزات لعودة الكتيبة 166 للحماية والحراسة بإمرة محمد الحصان إلى مدينة #سرت.

تجهيزات بمعسكر النهر المقر السابق للكتيبة 166 لاستقبال محمد الحصان به.

هذه التجهيزات تأتي بالتزامن مع انسحاب عناصر لواء طارق بن زياد التابع لصدام حفتر إلى المحمية بمنطقة #الهيشة.

الهدف من هذه الترتيبات تشكيل قوة مشتركة من الشرق والغرب تتمركز بمدينة #سرت، وتقليص الوجود الروسي بالمدينة.

هذه الترتيبات تأتي بعد يوم واحد من زيارة مدير المخابرات الامريكية إلى طرفي الصراع في #ليبيا. #ليبيا_برس

2023-01-13 15:58:04

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