مصادرنا: تجهيزات لعودة الكتيبة 166 للحماية والحراسة بإمرة محمد الحصان إلى مدينة #سرت.
تجهيزات بمعسكر النهر المقر السابق للكتيبة 166 لاستقبال محمد الحصان به.
هذه التجهيزات تأتي بالتزامن مع انسحاب عناصر لواء طارق بن زياد التابع لصدام حفتر إلى المحمية بمنطقة #الهيشة.
الهدف من هذه الترتيبات تشكيل قوة مشتركة من الشرق والغرب تتمركز بمدينة #سرت، وتقليص الوجود الروسي بالمدينة.
هذه الترتيبات تأتي بعد يوم واحد من زيارة مدير المخابرات الامريكية إلى طرفي الصراع في #ليبيا. #ليبيا_برس
2023-01-13 15:58:04
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