المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: – التقارير بشأن اجتماع للمبعوث

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس:
– التقارير بشأن اجتماع للمبعوثين الخاصين إلى ليبيا في واشنطن خاطئة.
– الإدارة الأمريكية تشارك في مشاورات دورية للأطراف الرئيسية بشأن وضع جدول زمني للانتخابات في ليبيا.
– نتطلع لاستضافة مناقشات كما تم في الماضي، فيما لم يحدد موعد لذلك بعد.
– نواصل العمل مع القادة السياسيين في ليبيا وشركائنا الدوليين في ذلك النهج، الذي يتضمن مسار سياسي لوضع جدول زمني للانتخابات في أسرع وقت ممكن.
– واشنطن تدعم دعوة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي لإجماع وطني في ليبيا لتحديد جدول زمني واضح للانتخابات في هناك.
– لا سبيل آخر لتأمين الاستقرار وسلام طويل الأمد.
#ليبيا_24
2023-01-13 15:48:41
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