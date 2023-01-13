المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: – التقارير بشأن اجتماع للمبعوث

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس:

– التقارير بشأن اجتماع للمبعوثين الخاصين إلى ليبيا في واشنطن خاطئة.

– الإدارة الأمريكية تشارك في مشاورات دورية للأطراف الرئيسية بشأن وضع جدول زمني للانتخابات في ليبيا.

– نتطلع لاستضافة مناقشات كما تم في الماضي، فيما لم يحدد موعد لذلك بعد.

– نواصل العمل مع القادة السياسيين في ليبيا وشركائنا الدوليين في ذلك النهج، الذي يتضمن مسار سياسي لوضع جدول زمني للانتخابات في أسرع وقت ممكن.

– واشنطن تدعم دعوة المبعوث الأممي عبدالله باثيلي لإجماع وطني في ليبيا لتحديد جدول زمني واضح للانتخابات في هناك.

– لا سبيل آخر لتأمين الاستقرار وسلام طويل الأمد.

#ليبيا_24

2023-01-13 15:48:41

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