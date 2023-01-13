النائب العام يأمر بحبس قاتــل المواطن “كمال عبدالكريم أبديري”

#عاجل| النائب العام يأمر بحبس قاتل المواطن “كمال عبدالكريم أبديري” بعد اعترافه بإطلاق 14 رصاصة تجاه المجني عليه بهدف إزهاق روحه. #الوطن #ليبيا
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ليبيا مباشر
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