وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني خلال لقائه نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو: #إيطاليا و #تركيا تؤيدان كافة المبادرات التي تهدف الوصول للانتخابات في #ليبيا.

ــ #أنقرة و #روما، من بين الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لليبيا، وكلانا يريد أن يرى ليبيا دولة مستقرة ومزدهرة.

ــ لدى إيطاليا وتركيا رؤية مشتركة حول ليبيا، فكلينا يريد استقرار البلاد، للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية.

ــ استقرار ليبيا أمر حاسم لاستقرار منطقة المتوسط بأكملها، وكذلك الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي.

ــ ندعم جهود الأمم المتحدة لتسهيل الوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

ــ مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى التوصل لاتفاق بين الأطراف الليبية، تسير في الاتجاه الصحيح.

ــ نؤيد كافة المبادرات التي تهدف إلى الوصول للانتخابات، ووقف تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو بلادنا. #ليبيا_برس

2023-01-13 18:30:08

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