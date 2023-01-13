صحيفة الـ“غارديان” البريطانية: – مبعوثون من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإ

صحيفة الـ“غارديان” البريطانية:

– مبعوثون من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا سيعقدون اجتماعاً اليوم الجمعة في واشنطن لمناقشة خطواتهم التالية حول ليبيا بعد فشل مجلسي النواب والدولة في الاتفاق على أساس دستوري تجرى عليه الانتخابات.

– الاجتماع سينظر في دعوة من المبعوث الأمريكي “ريتشارد نورلاند”، في كيفية إجراء الانتخابات، وحث المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” على تحديد موعد نهائي لإنشاء هيئة وطنية ليبية للاتفاق على الانتخابات.

– القادة الغربيون بدأوا يفقدون صبرهم مع النخبة السياسية الليبية التي فشلت بشكل جماعي في الاتفاق على أساس للانتخابات لأكثر من عام.

– الجدل قائم بينهم حول ما إذا كان سيتم تحديد موعد نهائي صارم للمؤسسات الليبية للتوصل إلى أساس تجرى عليها الانتخابات، وفي حال عدم الوفاء به قد يتم إطلاق عملية سياسية جديدة.

#ليبيا_24

2023-01-13 15:47:17

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