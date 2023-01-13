خبر | افتتاح بطولة أفريقيا للمحليين المقامة على أرض ملعب نيلسون مانديلا في الجزا

خبر | افتتاح بطولة أفريقيا للمحليين المقامة على أرض ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر العاصمة بمباراة افتتاحية بين منتخب #ليبيا و مضيفه الجزائري .. توقعاتكم لنتيجة المباراة ؟🤔
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
الباحث الاستراتيجي الليبي محمد الأسمر يكشف لـ #الحدث عن 3 محطات مُهمة أمام مدير
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
الجزائر وليبيا تفتتحان بطولة أفريقيا للمحليين
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
مدير الاستخبارات الأميركية يلتقي حفتر والدبيبة في ليبيا
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / جريدة الشرق الاوسط
صحيفة الـ“غارديان” البريطانية: – مبعوثون من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإ
تم النشر منذُ 24 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك