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خبر | افتتاح بطولة أفريقيا للمحليين المقامة على أرض ملعب نيلسون مانديلا في الجزا

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | افتتاح بطولة أفريقيا للمحليين المقامة على أرض ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر العاصمة بمباراة افتتاحية بين منتخب #ليبيا و مضيفه الجزائري .. توقعاتكم لنتيجة المباراة ؟🤔

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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