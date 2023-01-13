خبر | افتتاح بطولة أفريقيا للمحليين المقامة على أرض ملعب نيلسون مانديلا في الجزا

خبر | افتتاح بطولة أفريقيا للمحليين المقامة على أرض ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر العاصمة بمباراة افتتاحية بين منتخب #ليبيا و مضيفه الجزائري .. توقعاتكم لنتيجة المباراة ؟🤔