رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية في ليبيا (IOCEA)، جمال المبروك: – الملف ال

رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية في ليبيا (IOCEA)، جمال المبروك:

– الملف الليبي أصبح شديد التعقيد وخارطة التحالفات الأخيرة هي تحالفات مؤقتة لأن قواعد اللعبة لم تتغير، ولا تزال الحالة الليبية تتأرجح بين الفوضى.

– الشعب الليبي هو العامل الحقيقي والقوي القادر على تغيير المعادلة حال تحرك وانتفض انتفاضة قوية وسريعة.

– المجتمع الدولي تدخله سلبي ويربك المشهد وفي كل مرة يحدث أي تقارب يحدث تدخل دولي يفشله، لتستمر حالة الفوضى، التي تفضلها كثير من الدول الفاعلة لتحقيق مصالحها، المتضاربة ما يجعل الدور الدولي مرتبك وغير موحد.

– الشعب الليبي غاضب حقيقة مما يحدث ولكنه يلجأ إلى السكون الذي يفسره البعض بالرضا الظاهري؛ بسبب وجود عدة عوامل تمنعه من التحرك وتخيفه وأبرزها الجماعات المسلحة خاصة المؤدلجة أيديولوجيات متطرفة.

– المليشيات لن تتوانى – في حال أراد الشعب الليبي إحداث أي تغيير – في التصدي له بأقصى أنواع الأسلحة وأشدها فتكا، وهذا حدث كثيرا في السابق، حين خرجوا للتعبير السلمي وفق إجراءات قانونية صحيحة، إلا أنه تم إطلاق النار والقبض على كثير من النشطاء.

– ما لم يتم الانتقال السلمي الديمقراطي فسيخرج الشارع الليبي رغم كل التحديات، وهنا قد يحدث ما لا يحمد عقباه.

– هناك إبطاء في ملف حل المليشيات التي تحصل على دعم متنوع لتحقيق مصالحها من الفوضى وعدم الاستقرار.

– يتم خرق القرارات الدولية بحظر التسليح المفروض على ليبيا، و التقديرات الأولية تشير إلى أنه من 25 إلى 30 مليون قطعة سلاح يتم تداولها في بلد عدد مواطنيه 7 ملايين نسمة فقط.

– كثيرا من قادة المليشيات مطلوبون للقضاء الجنائي أو الدولي وموضوعون على قوائم العقوبات الأممية، ومع ذلك يتحركون بأريحية ويشغلون مناصب قيادية بما فيها المؤسسات الأمنية والعسكرية.

– مسار المصالحة الوطنية، طويل ويحتاج إلى دعم من كل الأطراف وعدة خطوات مهمة، وعلى رأسها عقلنة الدول المتداخلة في الملف الليبي، لإيجاد حلول سليمة للملف الليبي وتركهم لحل مشاكلهم بأنفسهم وطريقتهم.

– بعد أن تم إسقاط الدولة هناك محاولات لإفلاس ليبيا باستمرار الصراعات وتجميد الأرصدة في الخارج ولاستيلاء على فوائدها وغيرها لهدف التحكم في القرار الداخلي.

– لابد من قصقصة أجنحة المليشيات وإبعادها عن مراكز اتخاذ القرار ومنعهم بقوة القانون من ارتكاب هذه الجرائم إلى حين الذهاب إلى سبيل حل هذه المليشيات ونزع سلاحها.

#ليبيا_24

2023-01-13 19:49:57

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