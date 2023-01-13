“صوان يدعم #حفتر لرئاسة #ليبيا”.. رئيس الحزب الديمقراطي محمد #صوان: إذا كنا نريد انتخابات يجب أن نفتح الباب أمام الجميع، بما في ذلك ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

ـ كيف نُقصي العسكريين وهناك طرف موجود وله أنصار ويمكنه أن يعرقل #الانتخابات.

ـ لو كنا نريد حلولاً عملية، لا يمكن إقصاء العسكريين أو مزدوجي الجنسية.

ـ لا يصح أن ننظم قوانين انتخابية مفصلة على فلان أو علان، لأننا لن نصل إلى نتيجة.

ـ يجب أن نترك استبعاد أي مترشح للقضاء لأنه السلطة الوحيدة التي لا يزال لها احترامها.

ـ من يمنعه القضاء من المشاركة، فقط هو من يتم منعه من الترشح للانتخابات، غير ذلك يجب ألا يكون هناك أي قيد على الترشح للرئاسة.

ـ التوافق بشأن #القاعدة_الدستورية لا يصلح له المسطرة والقلم، بل يحتاج تنازلات.

ـ على #عقيلة صالح إنهاء حياته السياسية بأفضل ما يمكن، وأن يصدر قاعدة دستورية تفضي إلى الانتخابات، ونقول لخالد #المشري نفس الأمر.

ـ وضع عقيلة والمشري حرج جدًا، ولن يكون لهم قبولاً في الشارع الليبي بعد الآن.

ـ أتمنى نجاح لقاء عقيلة والمشري المرة القادمة، وتحدثت بكل صدق مع المشري عن هذا الأمر.

ـ حتى وإن توافق عقيلة والمشري فيجب تشكيل لجنة حوار من الطرفين، وما نريده إشراك أطراف أخرى بجانب المجلسين ليكونا ككتلة داعمة منوعة تدعم توافقهما. #السبق (لقاء تليفزيوني)