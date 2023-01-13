مصادر: زيارة مرتقبة للإخواني علي الصلابي إلى شرق #ليبيا. ــ الزيارة التي أعلن ع

مصادر: زيارة مرتقبة للإخواني علي الصلابي إلى شرق #ليبيا.

ــ الزيارة التي أعلن عنها الإعلامي محمد محيسن، ستكون بحماية قوات عملية الكرامة، وموافقة خليفة حفتر.

ــ محيسن كان التقى الصلابي، خلال الفترة الماضية في #اسطنبول، وأثنى عليه.

ــ الزيارة تأتي بتنسيق وإشراف المنسق الاجتماعي لعملية الكرامة بلعيد الشيخي.

ــ الزيارة تأتي تتويجًا للقاء اسطنبول الذي حضره نجل بلعيد الشيخي “علي” مُمثلاً عن حفتر.

ــ عودة الصلابي إلى شرق ليبيا ليست الأولى لقيادات الإخوان، فقد سبقه في العودة الإخواني منصور الحصادي وعمر بوشاح. #ليبيا_برس

2023-01-13 21:28:21

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