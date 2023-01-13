المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، بعد لقائه وليد اللافي: استعرضنا خطوات تحقيق الاست

المبعوث الأممي عبدالله باثيلي، بعد لقائه وليد اللافي: استعرضنا خطوات تحقيق الاستقرار في #ليبيا، من خلال عملية المصالحة الوطنية، وأكدت أهمية التزام جميع الأطراف بعملية مصالحة وطنية شاملة.

ــ البعثة الأممية تدعم كافة الجهود المُساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام على المدى الطويل في ليبيا.

ــ نجاح المصالحة مرهون بأن تكون شاملة، ويُديرها فريق متخصص ومؤهل يعتمد عمله على التجربة التاريخية الليبية.

– البعثة الأممية ستعمل بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، من أجل التنفيذ الناجح لاستراتيجية المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا. #ليبيا_برس

2023-01-13 22:12:00

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