رئيس الكونغو برازافيل، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، دوني

رئيس الكونغو برازافيل، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، دونيس ساسو نغيسو:
– نأمل في عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية قبل الصيف المقبل، وأن تنظم انتخابات تؤدي إلى نتائج مقبولة للجميع خلال تلك العملية.
– الليبيون لا يطلبون سوى إنهاء الأزمة في بلادهم؛ لأنهم مرهقون.
– تفكك ليبيا سبب آثار كارثية للقارة الأفريقية، إذ ساهم الأمر في تصاعد نشاط المتطرفين في منطقة الساحل، ووصلت حتى شمال الكاميرون على حدود الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وأماكن أخرى.
– الصراع جعل ليبيا نقطة عبور لآلاف المهاجرين الأفارقة الشباب الذين يأتون من كل مكان، ويخاطرون بحياتهم عبر الصحراء ثم البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا
– نهاية الحرب في ليبيا إلى ستؤدي إلى استقرار المنطقة المغاربية، وبعد ذلك ستحد من التهريب بجميع أنواعه.
– السلام في هذا البلد من شأنه أن يحد من المأساة الإنسانية للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.
#ليبيا_24
2023-01-13 22:31:02
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