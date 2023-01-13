رئيس الكونغو برازافيل، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، دوني

رئيس الكونغو برازافيل، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، دونيس ساسو نغيسو:

– نأمل في عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية قبل الصيف المقبل، وأن تنظم انتخابات تؤدي إلى نتائج مقبولة للجميع خلال تلك العملية.

– الليبيون لا يطلبون سوى إنهاء الأزمة في بلادهم؛ لأنهم مرهقون.

– تفكك ليبيا سبب آثار كارثية للقارة الأفريقية، إذ ساهم الأمر في تصاعد نشاط المتطرفين في منطقة الساحل، ووصلت حتى شمال الكاميرون على حدود الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وأماكن أخرى.

– الصراع جعل ليبيا نقطة عبور لآلاف المهاجرين الأفارقة الشباب الذين يأتون من كل مكان، ويخاطرون بحياتهم عبر الصحراء ثم البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا

– نهاية الحرب في ليبيا إلى ستؤدي إلى استقرار المنطقة المغاربية، وبعد ذلك ستحد من التهريب بجميع أنواعه.

– السلام في هذا البلد من شأنه أن يحد من المأساة الإنسانية للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

#ليبيا_24

2023-01-13 22:31:02

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