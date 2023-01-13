هيومن رايتس ووتش، في تقريرها السنوي: القوات المسلحة لا تزال تمنع المنظمات الحقوق

هيومن رايتس ووتش، في تقريرها السنوي: القوات المسلحة لا تزال تمنع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من الوصول إلى شرق #ليبيا.

ــ لا يوجد في ليبيا قانون للعنف الأسري، يُحدد تدابير منع العنف الأسري ومعاقبة المعتدين وحماية الضحايا.

– المقاتلون الأجانب والمرتزقة، ما زالوا يُشكلون تهديدًا خطيرا على الأمن في ليبيا، وحظر الأسلحة يُنتهك دون عقاب.

ــ نظام العدالة الليبي لا يزال ضعيفًا، وهناك مخاوف جدية بشأن استمرار محاكمة المدنيين عسكريًا، وظلّ القضاة والمدّعون العامون والمحامون، عرضة لمضايقات الجماعات المسلّحة وهجماتها.

ــ الجماعات المسلّحة تحتجز آلاف من الأشخاص في منشآت احتجاز غير شرعية.

ــ أغلب السجون في ليبيا تتسم بظروف غير إنسانية، مثل الاكتظاظ الشديد وسوء المعاملة والتعذيب.

ــ المُهاجرون وطالبو اللجوء، مُحتجزين تعسفيًا في ظروف غير إنسانية، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، والابتزاز، والاعتداءات الجنسية.

ــ الاتحاد الأوروبي تتعاون مع قوات حرس السواحل الليبية، التي ترتكب الانتهاكات، من خلال توفير الدعم المادي والتقني والمراقبة الجوية، كي تعترض آلاف الأشخاص وتعيدهم إلى ليبيا. #ليبيا_برس

2023-01-13 23:10:30

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