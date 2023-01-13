مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية :

– الأمم المتحدة فاشلة في اختيار مبعوثيها لمعالجة أزمة مستمرة بلا انفراج منذ العام 2011.

– المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قد لا يكون الاستثناء في قاعدة الفشل هذه في ظل عدم وجود قصة نجاح واحدة في ملف البعثات الأممية المليء بالقصص المرتبطة بواقع حال ليبيا والدول ذات الظروف المشابهة.

– جل ديبلوماسيي الأمم المتحدة يتم انتقائؤهم وفق مبدأ “الشيطان الذي تعرفه أفضل من الذي لا تعرفه”، فهم يقضون عامًا في التوسط في ليبيا قبل نقلهم إلى دولة أخرى أو إحالتهم إلى التقاعد ما يعكس ببساطة غياب المساءلة داخل المنظمة الدولية على الفشل أو الأداء الضعيف.

– هذا الفشل يرجع لإخفاق مجلس الأمن الدولي في تعزيز قراراته باستثناء الفترة المستهدف خلالها النظام الجاهيري، في وقت لم تلاقي فيه كافة الخطط الجيدة المصممة من قبل مبعوثين أممين سابقين إلى ليبيا النجاح.

– مرد هذا ببساطة عدم تمتع أي منهم بدعم حاسم وقوي من قبل المجلس.

#ليبيا_24

2023-01-13 23:30:03

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