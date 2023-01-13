المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الغربية: نرفض تفصيل الهياكل السياس

المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الغربية: نرفض تفصيل الهياكل السياسية الفاقدة للشرعية والمُنتهية الصلاحية، قاعدة دستورية تهدف إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية على مقاسهم، ووفقًا لأطماعهم.

ــ لابد من تنفيد بنود إعادة الثقة المنصوص عليها في اتفاق #الصخيرات، وعلى رأسها العفو العام، وإطلاق سراح كل السجناء السياسيين، وإيقاف كافة أنواع الخطف والتغييب والتعذيب والتنكيل.

ــ مقتنعون بعدم مصداقية من يتصدرون المشهد السياسي الحالي، وكل إجراءاتهم السياسية تهدف إلى التشبث بمناصبهم مهما كلفهم الأمر من تنازلات وطنية.

ــ القوة الوطنية الحية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا العبث، وستقدم كافة التضحيات لأجل رسو سفينة الوطن على بر الأمان. #ليبيا_برس

2023-01-14 01:09:10

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