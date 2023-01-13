وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني:

– الهدف من الذهاب إلى تركيا كان التوصل لاتفاق بشأن حل أزمة ليبيا.

– نسعى لاتفاقية لاستقرار ليبيا تشهد مشاركة لاعبين رئيسيين في المنطقة.

– نريد أن نتوصل إلى اتفاق مع دول المنطقة ومع الدول الكبرى التي لها نفوذ في ليبيا لإيجاد حل للوصول إلى الانتخابات.

– هذا ليس مسارا سهلا، ولكن آمل أن يتحقق الأمر في غضون أشهر فهو يتطلب وقتًا سريعًا، ولا يمكن أن يكون مسألة سنوات.

– الاستراتيجية الإيطالية في مكافحة الهجرة غير الشرعية واضحة جدًا وتكمن في إشراك الدول الحاسمة في جبهة الهجرة للاتفاق معها على استراتيجية مشتركة.

#ليبيا_24

2023-01-14 00:00:02

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