وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني:
– الهدف من الذهاب إلى تركيا كان التوصل لاتفاق بشأن حل أزمة ليبيا.
– نسعى لاتفاقية لاستقرار ليبيا تشهد مشاركة لاعبين رئيسيين في المنطقة.
– نريد أن نتوصل إلى اتفاق مع دول المنطقة ومع الدول الكبرى التي لها نفوذ في ليبيا لإيجاد حل للوصول إلى الانتخابات.
– هذا ليس مسارا سهلا، ولكن آمل أن يتحقق الأمر في غضون أشهر فهو يتطلب وقتًا سريعًا، ولا يمكن أن يكون مسألة سنوات.
– الاستراتيجية الإيطالية في مكافحة الهجرة غير الشرعية واضحة جدًا وتكمن في إشراك الدول الحاسمة في جبهة الهجرة للاتفاق معها على استراتيجية مشتركة.
#ليبيا_24
2023-01-14 00:00:02
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