عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نادية عمران، ردًا على نجلاء المنقوش: الهيئة صاحبة الولاية في صياغة الأساس الدستوري الذي سينظم مفاصل الدولة.

ــ لا يحق لأي طرف من الأطراف الحالية، وعلى رأسهم مجلسا النواب والدولة أو السلطة التنفيذية ووزاراتها، التدخل في المسار الدستوري الموضح في الوثائق الدستورية النافذة.

ــ يجب احترام الوثائق الدستورية التي حددت الأسس القانونية والديمقراطية التي تُبنى عليها العملية التأسيسية، ابتداءً من انتخاب هيئة لإعداد مشروع للدستور وانتهاءً بعرض المشروع على الاستفتاء.

ــ كل الأطراف تُظهر حسن النوايا في الظاهر وتدّعي رغبتها في التغيير وطرح الحلول، لكن ما يجري لا يعدو كونه مناكفات سياسية وسجالا إعلاميا.

ــ كل طرف يرغب في البقاء في المشهد وتعميق الأزمة وعرقلة أي حل لا يضمن استمراره متنفذا في المشهد الليبي. #ليبيا_برس (تصريحات صحفية)

2023-01-14 00:22:10

1673655730